Coronabesmettingen in Panamees vluchtelingenkamp

In een opvangcentrum voor vluchtelingen en arbeidsmigranten in het zuidoosten van Panama is corona vastgesteld. Zeker zeventien personen zijn positief getest op het gevaarlijke nieuwe virus. Ze zijn onmiddellijk in isolatie geplaatst. Het terrein is gedesinfecteerd.

In het kamp nabij de Colombiaanse grens verblijven volgens de krant La Prensa meer dan 1900 mensen, met name afkomstig uit Haïti, Cuba en Afrika. Doorgaans brengen de Panamese autoriteiten migranten uit Colombia zo snel mogelijk naar de grens met Costa Rica omdat de meesten naar de VS willen. Wegens de coronacrisis gebeurt dat momenteel niet.

In Panama zijn tot dusver 4273 coronabesmettingen geregistreerd, 120 patiënten zijn aan de ziekte overleden.