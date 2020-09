Coronabeleid Italië stuit op tegenspraak

Italianen maken zich nauwelijks druk om beperkingen in het coronatijdperk. Een manifestatie in Rome zaterdag tegen coronamaatregelen was dan ook geen succes.

De 64-jarige Jasmine Netschada zwaait met een uitdraai van de regionale gezondheidsdienst. Ze is deelnemer aan de manifestatie tegen de „gezondheidsdictatuur” van de overheid in het centrum van Rome. „Kijk”, zegt de berggids uit Merano verontwaardigd. „Hierop staat dat ik in mijn leven drie inentingen heb gehad. De eerste kreeg ik toen ik bijna twee jaar oud was. Tegenwoordig worden heel kleine kinderen al ingeënt tegen wel negen ziekten.”

Netschada is er samen met een groepje medestanders tegen de vaccinatieplicht uit Noord-Italië. Ze zijn bang dat de bevolking verplicht wordt ingeënt zodra een vaccin tegen het coronavirus op de markt is.

Sara Lechner (41 jaar), uit hetzelfde groepje uit Noord-Italië, ontkent niet dat het coronavirus heerst. Maar de 700 kilometer naar Rome heeft ze afgelegd om het punt te maken dat verplicht inenten niet thuishoort in een democratie.

Bij de betoging is dat een gematigd standpunt. Gianni Esposito uit Napels gelooft überhaupt niet dat het virus bestaat. „Een mondkapje houdt het zogenaamde virus toch niet tegen”, zegt hij. Het virus zou een verzinsel zijn om de bevolking beperkingen op te leggen. Esposito draagt geen mondkapje, zoals bijna alle deelnemers aan deze manifestatie zich niet houden aan de coronamaatregelen. De sociale afstandsregel wordt op het podium niet in acht genomen. De politie heeft het plein en een stuk weg afgegrendeld, maar houdt alleen van afstand toezicht.

Op het podium doet een twintigtal betogers hun verhaal. De meeste sprekers zijn van de antivaccinatiebeweging, anderen ageren tegen de inperking van hun vrijheid, twee loven Donald Trump. De regering, de president, de paus en bisschoppen; allen krijgen een veeg uit de pan. Een demonstrant verbrandt een foto van paus Franciscus. Sommige demonstranten zoeken verbaal de grens op. Een spreker die met zijn baby voor een noodgeval in het ziekenhuis kwam, kreeg eerst een uitstrijkje uit zijn neus voor een coronatest. De mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, moeten worden gedood, zegt de spreker. Een andere betoger spreker is trots dat hij een corona-ontkenner is. „Wie dat niet is, is een crimineel, omdat hij criminele wetten ondersteunt.” Maar de gemoederen blijven heel bedaard. Af en toe wordt ”Vrijheid” en ”Handen af van kinderen” gescandeerd.

Bij de manifestatie valt nauwelijks een politicus te zien. Zelfs heftige criticasters van de corona-maatregelen laten zich niet zien. De enige politicus op het podium is een afgescheiden parlementariër van de Vijfsterrenbeweging, die hun antivaccinatiestandpunt hebben losgelaten sinds ze regeringsverantwoordelijkheid dragen.

Naast het podium hangt een groot spandoek met de tekst ”Wij zijn het volk”. De betoging trekt echter niet meer dan 1500 mensen. Uit een peiling onder de totale bevolking bleek afgelopen week dat 80 procent van de Italianen het eens is met de coronamaatregelen van de regering.