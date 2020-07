Corona verhindert traditionele bedevaart in Mekka

Het coronavirus heeft de traditionele bedevaart naar Mekka, de hadj, vrijwel getorpedeerd. De Saudische autoriteiten hebben om verspreiding van het virus tegen te gaan de belangrijke islamitische jaarlijkse pelgrimstocht afgelast.

Slechts een kleine geselecteerde groep van duizend inwoners van het koninkrijk hebben toestemming om woensdag aan de hadj te beginnen. Normaal komen miljoenen moslims uit heel de wereld voor de rituele tocht door Mekka en omgeving, zoals langs de Grote Moskee met de Kaäba en de berg Arafat. De pelgrimstocht sluit af met het Aïd al-Adha of Offerfeest.

De hadj geldt als een van de pijlers van het islamitische geloof. Gelovigen die naar Mekka kunnen gaan, zouden zo’n tocht moeten maken. Maar lange tijd was het een tocht van hooguit enkele tienduizenden gelovigen. Pas in de moderne geschiedenis komen er dankzij de verbeterde verbindingen miljoenen pelgrims naar Mekka.

Het is dit jaar voor het eerst dat een virus de hadj blokkeert. Wel is de hadj in de negentiende eeuw getroffen door besmettelijke ziekten zoals bijvoorbeeld een uitbraak van cholera in Mekka.