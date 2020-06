Corona-uitbraak bij vleesverwerker ontziet bevolking Gütersloh

De grootschalige corona-uitbraak bij het vleesverwerkende bedrijf Tönnies in Rheda-Wiedenbrück, waardoor zeker 1500 medewerkers ziek werden, lijkt aan de andere inwoners van de regio Gütersloh goeddeels voorbij te gaan. In het algemene bevolkingsonderzoek dat gaande is, zijn tot dusver slechts negen besmettingsgevallen geconstateerd. Inmiddels zijn al 4100 mensen getest.

Dat vertelde volksgezondheidsminister Karl-Josef Laumann van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zaterdag na een bezoek aan het testcentrum in Gütersloh. „Negen positieve tests is een zeer laag infectiepercentage, maar daar wil ik op dit moment zeker geen waardeoordeel over geven”.

Laumann zei te willen wachten op de resultaten van de duizenden tests die de komende dagen nog binnenkomen, voordat hij een besluit neemt over de beperkende maatregelen in de streek. In de districten Gütersloh en Warendorf werd een lockdown tot 30 juni afgekondigd nadat was gebleken dat ongeveer een kwart van het personeel van Tönnies het virus had opgelopen.