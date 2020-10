Corona-uitbraak bij Belgische militairen op Duits oefenterrein

Op een militair oefenterrein in Duitsland is bij tientallen Belgische militairen die daar oefenden het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een oefenplaats waar volgende maand een onderdeel van het Nederlandse leger voor trainingen wordt verwacht.

Op de militaire basis in het Duitse Bergen werd bij 68 Belgen een besmetting met het coronavirus vastgesteld. De militairen behoren tot 1065 manschappen die sinds begin vorige week in Duitsland schiettraining krijgen. Ze zijn inmiddels naar België teruggekeerd. De Belgische commandant van het onderdeel heeft zijn excuses aangeboden aan het Duitse leger.

In november staan op het terrein oefeningen op het programma met zo’n 1500 Nederlandse militairen. De trainingen vinden plaats onder strenge maatregelen vanwege corona. Zo is contact met de plaatselijke bevolking verboden. De militairen worden daarbij verdeeld in kleinere eenheden die zo weinig mogelijk onderling contact hebben.