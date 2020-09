Corona: Maximaal 50 gasten op feestjes in Duitsland

In de strijd tegen corona beperkt Duitsland het aantal gasten van privéfeestjes en familiebijeenkomsten. Het mogen er maximaal nog maar 50 zijn in een openbare ruimte, of bijvoorbeeld een gehuurde zaal. De maatregel gaat gelden voor gebieden waar meer dan 35 corona-infecties per 100.000 inwoners zijn.

Met het besluit willen de Duitse overheden een tweede golf coronabesmettingen voorkomen, melden Duitse media. De aanscherping werd besloten tijdens speciaal corona-overleg tussen de Duitse regeringsleider Merkel en de premiers van de zestien Duitse deelstaten. Merkel benadrukte dat ze het land geen tweede keer op slot wil: „Dat moet koste wat kost worden verhinderd”.

Versoepelingen van andere coronamaatregelen zitten er dan ook niet in. Wel komt er een boete van 50 euro voor personen die hun persoonlijke gegevens vervalsen als zij zich bij een bezoek aan een restaurant registreren. Die registratie is verplicht. Bij een besmetting kunnen betrokkenen dan makkelijker worden ingelicht.