De vroegere premier van Somalië Nur Hassan Hoessein is overleden aan de gevolgen van besmetting met het nieuwe coronavirus. De 83-jarige politicus is daarmee tevens officieel de eerste dode in het land door het virus.

Zijn familie maakte woensdag bekend dat hij na een ziekbed van twee weken was bezweken. Hoessein, ook Nur Adde genoemd, was van 2007 tot 2009 eerste minister van het land. In Somalië zijn volgens de officiële cijfers zeker vijf mensen besmet geraakt.