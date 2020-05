Corona knapt vuile werk op voor toeristisch Venetië

Maandag heft Italië de strengste coronarestricties op. Venetië likt haar wonden. Maar sommige Venetianen zien de kans voor een nieuwe toekomst.

De houten kiosk van de gondeliers aan de Riva degli Schiavoni is potdicht. Tientallen gondels liggen in het water afgemeerd. Normaal is het een komen en gaan van gondeliers die toeristen voor veertig minuten of langer door de kanalen van de stad navigeren. Sinds de coronacrisis is er een stop op de gondelvaart gekomen. Álle economische activiteit is opgeschort. Niemand mag de stad in of uit als er geen gegronde reden voor is.

Het gevolg is dat het nabije San Marcoplein is uitgestorven. Op de Rialtobrug loopt welgeteld een persoon. Behalve een enkele vaporetto, de waterbus, is er geen verkeer op het anders drukke Canale Grande.

Flappentappen

„Ik ben wanhopig”, zegt de eigenaar van trattoria Al Ponte, terwijl twee personeelsleden de houten stoelen in de verf zetten. „Ik heb geen klandizie en ik vrees dat klanten voor lange tijd niet komen.” Op een papier in een zaak met drie flappentappen staat dat de activiteit is gestopt en dat alle geldautomaten leeg zijn. Venetië likt haar wonden.

„Vijfenzeventig procent van de Venetianen werkt in het toerisme”, zegt Paola Mar, de wethouder van toerisme, terwijl ze op een muurtje zit naast de klokkentoren van San Marco. „Venetië is heel hard getroffen. We hopen dat het binnenlands toerisme aantrekt om het verlies een beetje te compenseren, want 85 procent van de toeristen komt uit het buitenland.”

Maandag wordt de quarantaine in Italië opgeheven. Niet in een klap, maar stapje voor stapje. Mensen mogen weer naar buiten en elkaar opzoeken, maar alleen als er een familie- of een andere affectieve band tussen hen bestaat. De scholen blijven dicht (en gaan dit schooljaar niet meer open), de horeca blijft nog gesloten. Ook kerkdiensten zijn nog steeds niet toegestaan.

Venetië bereidt zich intussen voor op de toekomst. „We hebben donderdag een protocol opgesteld voor alle hoteleigenaren”, zegt Claudio Scarpa, directeur van de vereniging van Venetiaanse hoteliers. Het 10 pagina’s lange document biedt regels waaraan hotels zich dienen te houden. Het heeft vooral te maken met desinfectie en het afstand houden. De tekst is heel gedetailleerd. Zo staat in het stuk dat koffiemachines en andere automatische machines met hoge frequentie moeten worden gereinigd en ontsmet. „Het ontbijtbuffet wordt iets van het verleden. Klanten krijgen nu een ontbijtzak. Het is ook mogelijk om ontbijt op de kamer te krijgen, net zoals vroeger”, zegt Scarpa. Hotels die zich aan deze regels houden, krijgen een speciaal keurmerk. Dat zal niet voldoende zijn om de sector op de been te houden. Scarpa vreest dat zeker kleine hotels het loodje gaan leggen.

Kansen

De crisis biedt ook kansen voor de toekomst. „Corona heeft het vuile werk voor ons opgeknapt”, vertelt Pierpaolo Campostrini, de technische beheerder van de basiliek van San Marco. „Venetië stond de afgelopen jaren toch wel gelijk aan de hoofdstad van het overtoerisme. We kunnen zonder meer zeggen dat het virus het ‘over’ heeft geschrapt. Het is nu de kans om een gekwalificeerd aanbod te gaan bieden. Dat betekent niet dat Venetië er alleen voor de rijke toerist zal zijn, maar voor families en mensen die tijd nemen om de stad te bezoeken, en niet telkens op hun horloge moeten kijken omdat ze Venetië alleen snel even willen zien.”

Ook Giovanni Cecconi, een ingenieur en natuurbeschermer, denkt dat de crisis een kans biedt om de boel om te gooien. „Venetië staat voor een tweesplitsing: of weer terug naar het massatoerisme of de introductie van een nieuw model.” Cecconi wil dat toeristen in de toekomst in kleinere steden en dorpen in de buurt van Venetië worden ondergebracht. „In de tijd van de pest had Venetië eilandjes in de lagune aangewezen waar mensen en goederen in quarantaine bleven, voordat ze de stad in konden. Aan zoiets kunnen we nu weer denken.”

Volgens Gianluca Seguso, 23ste generatie van glasmakers uit Murano, heeft het coronavirus aangetoond dat Venetië alles in zich heeft om de modelstad van de toekomst te zijn. „Venetië is een voetgangersstad bij uitstek. We hebben geen verkeer, er staat wind. Het is geen toeval dat Venetië maar zeer weinig besmettingen heeft gehad. Het letterlijk open karakter van onze stad is onze kracht.”

Maar voordat er sprake is van oud of nieuw toerisme bereidt de stad zich voor op de beëindiging van de coronaquarantaine. „Vanaf maandag zijn de vaporetti alleen maar via een speciale app van tevoren te boeken. Ook kom je de musea alleen nog maar in als je van tevoren boekt”, zegt Paola Mar.

Wie de kans heeft om de komende maanden Venetië te bezoeken heeft een unieke kans om een bijna lege stad te zien. ,Zo’n stad zonder mensen is heel mistroostig, maar het is ook heel mooi om nu ongestoord van al die mooie plekken te genieten”, aldus wethouder Mar.