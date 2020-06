Corona: honderden in quarantaine in multiculturele wijk Berlijn

In het mulitculturele Berlijnse stadsdeel Neuk├Âlln moeten honderden huishoudens in quarantaine nadat tientallen personen besmet blijken met het coronavirus. Van enkele appartementencomplexen moet iedereen binnenblijven. Onder de ge├»nfecteerden zijn ook kinderen.

Het bestuur van de wijk gaf opdracht tot quarantaine voor vooralsnog 369 huishoudens op zeven plekken. Om hoeveel personen het gaat, is vooralsnog onbekend. De autoriteiten wijzen erop dat veel huishoudens uit grote gezinnen bestaan of uit groepen van mogelijk tot tien personen. Zij leven vaak in kleinere huurwoningen.

Nadat het virus in Europa eerst had geheerst in de skigebieden in de Alpen, is het nu ook aangekomen in de zogenoemde huurkazernes van Berlijn waar het de zwaksten van de samenleving treft, aldus de burgemeester van het stadsdeel. De huishoudens krijgen hulppakketten, melden Duitse media.