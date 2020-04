‘Corona-cruiseschip’ legt aan in Australië

Een cruiseschip dat in verband is gebracht met honderden coronabesmettingen in Australië, mocht daar maandag weer aanleggen. Zo’n tweehonderd bemanningsleden van de Ruby Princess vertonen symptomen van het virus.

Het schip bevindt zich al weken in Australische wateren. Ongeveer 2700 passagiers mochten vorige maand al ontschepen in het land, hoewel de autoriteiten daar hadden besloten cruiseschepen te weren. Naderhand bleken veel voormalige opvarenden besmet te zijn met het coronavirus.

Omroep ABC bericht dat het schip in verband is gebracht met 600 besmettingen en 11 doden. De autoriteiten hebben het schip vanwege de medische situatie aan boord toch weer laten aanleggen. Dat gebeurde dit keer in Port Kembla, ten zuiden van Sydney.

„Het is altijd een gevaarlijke taak om zieke bemanningsleden en passagiers op volle zee van een schip te halen”, zegt politiecommissaris Mick Fuller volgens ABC. „Daarom mocht het schip aanleggen.” Zieke bemanningsleden krijgen aan boord een medische behandeling of worden naar een ziekenhuis gebracht.

De politie is ook een onderzoek begonnen naar cruisebedrijf Carnival Australia. Politiecommissaris Fuller zei dat wordt uitgezocht of het bedrijf transparant was over de gezondheidstoestand van de passagiers op de Ruby Princess en of wetten zijn overtreden.