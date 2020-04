Corona-arts New York pleegt zelfmoord

Een New Yorkse arts die coronapatiënten behandelde, heeft zelfmoord gepleegd. Familie, politie en artsen brengen haar dood in verband met de stress die gezondheidswerkers oplopen door de uitbraak.

De 49-jarige Lorna Breen overleed aan verwondingen die ze zichzelf had toegebracht. Ze leidde de spoedeisende hulp van een New Yorks ziekenhuis dat met een enorme toestroom van coronapatiënten te maken had.

Ze probeerde haar werk te doen en het heeft haar gedood, aldus haar vader in de media. Volgens hem had ze geen voorgeschiedenis van een geestesziekte. Ze had zelf het coronavirus opgelopen. Gezondheidswerkers in de frontlinie en eerstehulpverleners zijn niet immuun voor de gevolgen van de huidige epidemie, aldus de politie.