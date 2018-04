Corbyn wil onafhankelijke VN-studie naar Syrië

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn vindt dat Groot-Brittannië zich in de crisis over het gebruik van chemische wapens in Syrië niet te volgzaam moet opstellen ten opzichte van de Verenigde Staten. Corbyn zei dat Londen moet aandringen op een onafhankelijk VN-onderzoek naar de mogelijke inzet van chemische wapens door het regime van Bashar al-Assad.

„Het lijkt erop dat de regering wacht op aanwijzingen van Donald Trump over wat verder te doen”, zei Corbyn. Volgens de Labourleider is dat niet de juiste weg. Hij geeft de voorkeur aan een VN-onderzoek om boven tafel te krijgen wie verantwoordelijk was voor het gebruik van chemische wapens.

De Britse premier Theresa May en Trump besloten donderdag gezamenlijk een antwoord te geven op de inzet van chemische wapens in Syrië. Ze zijn het erover eens dat het gebruik van die wapens niet zonder consequenties mag zijn.