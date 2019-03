Corbyn roept op brexitakkoord te verwerpen

Oppositieleider Jeremy Corbyn heeft de Britse Lagerhuisleden opgeroepen dinsdag tegen het brexitakkoord van premier Theresa May te stemmen.

May kwam uit de onderhandelingen met voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie met wettelijk bindende garanties over de regeling rond de Ierse grens. Daarmee hoopt ze dinsdag in de stemming in het Lagerhuis voldoende steun te krijgen voor haar brexitplan.

„De onderhandelingen van de premier zijn mislukt. Het akkoord dat ze met de Europese Commissie heeft gesloten bevat niets wat ook maar in de buurt komt van de veranderingen die Theresa May het parlement had beloofd”, regeerde Labour-leider Corbyn. „Daarom moeten de leden van het Lagerhuis dit plan verwerpen.”