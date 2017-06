Politiek is op een goede manier veranderd door „onze positieve campagne”, wat de uitslag ook zal zijn. Dat heeft Labour-leider Jeremy Corbyn in de nacht van donderdag op vrijdag laten weten via Twitter. Hij bedankt iedereen die heeft gestemd op „de radicale visie op een rechtvaardiger Groot-Brittannië”.

De eerste uitslagen zijn gunstig voor de sociaaldemocraten. De partij gaat overal flink vooruit. Labour lijkt flink in te lopen op de Conservatieven van premier Theresa May.