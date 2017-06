Corbyn: politiek ten goede veranderd

Politiek is op een goede manier veranderd door „onze positieve campagne”, wat de uitslag ook zal zijn. Dat heeft Labour-leider Jeremy Corbyn in de nacht van donderdag op vrijdag laten weten via Twitter. Hij bedankt iedereen die heeft gestemd op „de radicale visie op een rechtvaardiger Groot-Brittannië”.

De eerste uitslagen zijn gunstig voor de sociaaldemocraten. De partij gaat overal flink vooruit. Labour lijkt flink in te lopen op de Conservatieven van premier Theresa May.

Corbyn zelf werd herkozen in zijn kiesdistrict Islington North. In zijn overwinningstoespraak riep hij premier May op om te vertrekken. „Politiek is veranderd en gaat niet terug de doos in. Mensen hebben genoeg van bezuinigingen. Mensen hebben gestemd voor hoop en tegen bezuinigingen. De premier wilde een mandaat. Dat heeft ze: verloren stemmen, verloren zetels, verloren vertrouwen.”