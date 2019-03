Corbyn met alternatief plan in Brussel

Behalve de Britse premier Theresa May is donderdag ook oppositieleider Jeremy Corbyn in Brussel. Hij zal daar aan diverse Europese leiders het alternatieve brexitplan van zijn partij Labour voorleggen.

Corbyn zal proberen de Europese leiders ervan te overtuigen dat zijn plan door het Lagerhuis komt. Volgens zijn partij spreekt Corbyn onder anderen met zeven regeringsleiders en de secretaris-generaal van de Europese Commissie, Martin Selmayr.

Een eerder alternatief plan van Labour werd in het Lagerhuis weggestemd. De grootste oppositiepartij wilde daarin onder meer dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit deel blijft uitmaken van een douane-unie met de Europese Unie.