Controles vliegtuigmotoren na horrorvlucht

Europese en Amerikaanse luchtvaartautoriteiten hebben noodinspecties afgekondigd naar de straalmotoren van het type dat dinsdag defect raakte bij een vlucht van Southwest Airlines. De Amerikaanse FAA en de Europese EASA hebben luchtvaartmaatschappijen twintig dagen de tijd gegeven om de turbinebladen van bijna zevenhonderd motoren te controleren.

Bij een vliegtuig van Southwest Airlines, een Boeing 737, brak tijdens een lijnvlucht in de VS een turbineblad af. Door het rondvliegende metaal sneuvelde een raam. Een vrouw overleed nadat ze gedeeltelijk naar buiten was gezogen. De piloot kon het passagiersvliegtuig uiteindelijk veilig aan de grond zetten in Philadelphia.