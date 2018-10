Conte: We gaan begroting niet veranderen

Italië gaat zijn begroting niet veranderen. „Daar is geen reden voor”, zei de Italiaanse premier Giuseppe Conte in Brussel na afloop van een bijeenkomst van Europese en Aziatische leiders. Volgens hem valt de „aanzienlijke afwijking” van de begrotingsafspraken die de Europese Commissie constateert wel mee.

Rome moet van de commissie, die toezicht houdt op de huishoudboekjes van de eurolanden, voor maandag 12.00 uur uur opheldering geven over de cijfers. „We zijn bereid om te praten”, zei Conte, maar de volgens hem „mooie” begroting wordt niet aangepast.

De eerste conceptbegroting van de eurosceptische coalitieregering van Lega en de M5S (Vijfsterrenbeweging) zorgt voor onrust bij andere eurolanden en op de financiële markten. Premier Mark Rutte bracht donderdag de zorgen van Nederland over tijdens een gesprek met Conte. Het begrotingstekort zal toe- in plaats van afnemen, zoals was afgesproken.

EU-commissaris Pierre Moscovici (financiële zaken) zei vrijdag dat hij de spanningen met Italië wil verminderen en een constructieve dialoog beoogt.