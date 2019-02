Contactgroep Venezuela zoekt contact Caracas

De pas opgerichte ‘internationale contactgroep’ voor Venezuela stuurt een missie naar het land waar de groep voor is opgericht. De groep roept op tot vrije presidentsverkiezingen. Dit is op de eerste bijeenkomst van de contactgroep in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo naar voren gebracht.

De missie is volgens het gastland Uruguay bedoeld om in Venezuela vrije verkiezingen naderbij te brengen en om humanitaire hulp voor het land te organiseren. Nederland is onder de landen die met deze groep hopen bij te dragen aan een vreedzame machtswisseling in het volslagen verpauperde Venezuela.

Afgelopen maand riep de voorzitter van het door de autoritaire leider Nicolás Maduro aan de kant geschoven parlement, Juan Guaidó, zich uit tot interim-president. Hij heeft als ‘president’ snel steun gekregen van de twee grootste landen van Noord-Amerika en de belangrijkste in Zuid-Amerika en ook van een reeks Europese landen inclusief Nederland.