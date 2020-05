‘Contactbeperkingen in Duitsland blijven in beginsel tot 5 juni’

De contactbeperkingen die in Duitsland zijn opgelegd om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, blijven in beginsel gelden tot 5 juni. Dit is volgens Duitse media overeengekomen in het overleg van de Duitse regering en de zestien deelstaten.

Bondskanselier Angela Merkel en de zestien premiers hebben echter ook afgesproken dat mensen die uit twee huishoudens afkomstig zijn, wel weer bij elkaar mogen komen. De bestaande beperkingen richtten zich erop dat enkel mensen uit één huishouden in bescheiden mate samen op pad gaan.