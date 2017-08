Contact VS en Noord-Korea achter de schermen

Ondanks de oorlogsretoriek van de afgelopen dagen, voert de regering-Trump al maandenlang achterkamertjesdiplomatie met Noord-Korea, blijkt uit anonieme bronnen van AP. Amerikaanse gevangenen in Noord-Korea en de onderlinge banden tussen de twee landen zouden gespreksonderwerpen zijn van de diplomaten.

Het was al bekend dat diplomatieke acties te pas zijn gekomen aan de vrijlating in juni van Otto Warmbier, die in coma aankwam in de VS en een paar dagen later stierf. Het was tot nog toe onbekend dat het contact daarna is blijven bestaan. De Amerikaanse diplomaat Joseph Yun en afgezant van Noord-Korea Pak Song-il zouden geregeld met elkaar overleggen.

De contacten suggereren dat Pyongyang open zou staan voor onderhandelingen. Zelfs als het gaat om het afvuren van raketten op Amerikaans grondgebied bij Guam, waarmee Noord-Korea geregeld dreigt.