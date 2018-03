Consulaat VS in toeristenoord Mexico dicht

De Verenigde Staten hebben hun consulaat in het populaire Mexicaanse toeristenoord Playa del Carmen wegens „een veiligheidsrisico” gesloten. Ook mogen Amerikaanse regeringsmedewerkers voorlopig niet naar Playa del Carmen reizen.

Playa del Carmen ligt in de deelstaat Quintana Roo en is één van de populairste toeristische bestemmingen van Mexico. Jaarlijks reizen duizenden Nederlanders via Cancun naar Playa del Carmen.

De maatregel geldt tot nader order. In februari ontplofte een bom op een veerboot die tussen Playa del Carmen en het Caribische eiland Cozumel voer. Door de explosie op de toeristenboot vielen meerdere gewonden. Kort daarna werd op een andere veerboot een niet-ontplofte bon gevonden.