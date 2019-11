Conservatieven stevenen op winst af in Uruguay

De Uruguayanen kiezen zondag een nieuwe president. In de peilingen gaat de conservatieve kandidaat Luis Lacalle Pou aan kop. Daarmee komt mogelijk een eind aan de vijftien jaar lange regeerperiode van het centrumlinkse Breed Front.

Onder leiding van het Breed Front transformeerde Uruguay tot het meest progressieve en economisch welvarende land van Latijns-Amerika. Na drie klinkende overwinningen voor het Front van 2004 tot 2014, lijkt de centrumlinkse coalitie onder leiding van presidentskandidaat Daniel Martinez nu echter op een verlies af te stevenen. Waar ze bij de eerste ronde van de verkiezingen al haar parlementaire meerderheid kwijtraakte aan de rechtse oppositiepartijen, heeft de conservatieve uitdager Luis Lacalle Pou nu ook de beste papieren voor het presidentschap.

In de meest recente peilingen gaat Lacalle Pou, parlementariër en senator van de Nationale Partij sinds 1999, aan kop met 49 procent van de stemmen, tegen 42 procent voor Martinez, oud-burgemeester van de hoofdstad Montevideo. Martinez won de eerste ronde van de verkiezingen met 39 procent, tegen 28 procent voor Lacalle – net niet genoeg voor een overwinning in de eerste ronde. Nu legt hij het echter af tegen Lacalle, die de steun krijgt van de rechtse partijen.

Homohuwelijk

Het kleine Zuid-Amerikaanse land staat bekend om zijn progressieve sociale beleid en relatieve economische voorspoed, waarvan een groot deel de verdienste is van de regeerperiode van het Breed Front. In 2013 haalde Uruguay het nieuws door als eerste land ter wereld zowel de teelt als de verkoop van marihuana te legaliseren. Een jaar daarvoor was Uruguay het tweede land van Zuid-Amerika om abortus onder alle omstandigheden toe te staan, en in 2014 legaliseerde het ook het homohuwelijk.

Het land kende vijftien jaar ononderbroken economische groei onder de regering van het Breed Front. De armoede werd teruggebracht van 40 procent van de inwoners in 2004 naar 6,4 procent in 2015. De werkloosheid daalde en de Uruguayanen hebben per hoofd van de bevolking het hoogste inkomen van de regio, aldus cijfers van de Wereldbank. Toch heerst er onvrede onder de bevolking. De afgelopen vijf jaar stagneerde de economische groei en nam het begrotingstekort toe.

Moordcijfer

Een andere zorg vormen de stijgende criminaliteit en onveiligheid in het land. Tegenstanders van de regering wijten dat onder andere aan de legalisering van wiet en aan hervorming van het gevangenisbeleid. Zo nam het moordcijfer het afgelopen jaar met 46 procent toe, ten opzichte van 2017. Ook de abortuswet blijft onder een aanzienlijk deel van de bevolking op weerstand stuiten. Een deel van de rechtse oppositie zegt nu die wetten te willen aanpassen of terugdraaien.

Lacalle belooft de overheidsuitgaven terug te brengen met bezuinigingen en economische groei te bevorderen met een goed investeringsklimaat en belastingverlagingen. Hij wil inzetten op prolife, zonder de abortuswet zelf aan te passen. Hoe hij dat wil doen, is onduidelijk. Ook zegt hij meer politie-inzet toe om de criminaliteit aan te pakken.