Conservatieven stemmen voor nieuwe leider

De circa 160.000 leden van de Britse Conservatieve Partij stemmen vanaf zaterdag per post over wie de nieuwe leider van de partij wordt. Die wordt automatisch premier voor de periode die de aftredende Conservatieve eerste minister May nog voor de boeg had tot in 2022, als ze niet opstapte. Het moet op 23 juli duidelijk zijn of zij wordt opgevolgd door ex-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson of door diens opvolger op dat ministerie, Jeremy Hunt.

De partijleden zijn zaterdag gewaarschuwd dat ze worden geroyeerd als ze meer dan één keer hun stem uitbrengen. Dat is een reactie op berichten in Britse media dat mogelijk wel duizend Conservatieven die in de partijadministratie met meer dan één adres staan geregistreerd, op alle adressen een stembiljet toegestuurd krijgen.