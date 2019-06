Conservatieven stemmen over opvolging May

De Britse Conservatieven stemmen donderdag voor het eerst over de opvolging van premier Theresa May. Dan valt zeker een van de tien kandidaten af.

May stapte vrijdag al op als partijleider, maar blijft aan als premier tot haar opvolger bekend is. De 313 parlementariërs van haar Conservatieve Partij houden meerdere stemrondes tot twee kandidaten over zijn. Dan krijgen de leden van de partij het laatste woord.

Kandidaten vallen donderdag af als ze minder dan zeventien stemmen krijgen. Als iedereen boven die grens blijft, moet de kandidaat wijken die de minste steun heeft. De uitslag wordt naar verwachting in de loop van de middag bekendgemaakt. Volgende week worden meer stemrondes gehouden.

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson wordt gezien als de favoriet om May op te volgen. The Daily Telegraph becijferde dat 81 parlementariërs zich publiekelijk achter hem hebben geschaard. Daarna volgen ministers Michael Gove en Jeremy Hunt, die worden gesteund door respectievelijk 32 en 30 partijgenoten.