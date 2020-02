Conservatieven leiden bij verkiezingen Iran

De conservatieven stevenen in Iran af op een grote meerderheid in het parlement. Uit de eerste uitslagen van de verkiezingen van vrijdag blijkt dat de aanhangers van de opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, de macht in handen houden.

58 miljoen stemgerechtigden konden vrijdag in Iran een nieuw parlement kiezen, maar velen boycotten de stembusgang omdat deelname van kandidaten van de oppositie en zelfs van gematigde hervormers, onmogelijk is gemaakt door de repressief heersende sjiitische geestelijkheid. In Teheran ging slechts 22 procent naar de stembus. De landelijke opkomst was 40 procent, terwijl dat vier jaar geleden nog 62 procent was.

De verkiezingen voor het presidentschap zijn volgend jaar. De hervormingsgezinde president Hassan Rouhani moet het komende jaar daarom zaken doen met een parlement, dat hem slechtgezind is.