Conservatieven kiezen leider uit 10 kandidaten

In totaal hebben zich tien kandidaten gemeld om premier Theresa May op te volgen. Dat heeft het ‘1922-comité’ van de Conservatieve Partij bekendgemaakt, dat over de verkiezing van een nieuwe partijleider gaat. De kandidaten konden zich tot maandagmiddag melden.

De bekendste kandidaat is voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Ook de huidige minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt wil de Tories graag leiden. Andere bekende kandidaten zijn minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid en minister van Milieu Michael Gove.

Donderdag mogen Conservatieve parlementsleden al eerste op een van de kandidaten stemmen. Na een aantal afvalrondes, kunnen de leden van de partij in de week van 22 juli kiezen uit de twee overgebleven kandidaten.

May stapte vrijdag op als leider van de Conservatieve Partij, maar ze blijft wel aan als premier van Groot-Brittannië tot de Tories een opvolger voor haar hebben gekozen.