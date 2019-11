Conservatieven handhaven voorsprong in peiling

De Conservatieve Partij blijft in een opiniepeiling op een grote voorsprong op Labour staan. In een door The Sunday Times gepubliceerde peiling van YouGov handhaaft de Conservatieve Partij zich als grootste met 42 procent van de ondervraagden achter zich. Labour blijft op 30 procent.

De resultaten van deze peiling zijn vrijwel identiek aan die van de vorige. Alleen de Brexit Party verliest weer een procentpunt en staat op nog slechts 3 procent. De partij heeft zich in veel kiesdistricten teruggetrokken om er zeker van te zijn dat de voorstanders van het verlaten van de Europese Unie niet verdeeld raken over twee kandidaten, een Conservatief en een kandidaat van de Brexit Party. De Liberaal Democraten kwamen een procentpunt hoger uit de peiling en kregen 16 procent van de ondervraagden achter zich. Groenen en Schotse nationalisten bleven gelijk op 4 procent.