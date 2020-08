Conservatieve evangelicals sympathiseren met QAnon

Kerkleiders in de VS maken zich zorgen over de aantrekkingskracht die de QAnon-beweging heeft op met name conservatieve christenen. Harde gegevens zijn nauwelijks voorhanden, maar volgens Jared Stacy, predikant van de Spotswood Baptist Church in Frederickburg, zijn vooral conservatief-christelijke jongeren vatbaar voor deze theorie.

Stacy deed veldonderzoek onder evangelicale studenten en constateerde dat meer dan de helft denkt dat er „op zijn minst een kern van waarheid” zit in de QAnon-theorie. Jeb Barr, predikant van een baptistengemeente in Elm Mott (Texas), zegt dat samenzweringstheorieën „in steeds erger mate” worden omarmd door gemeenteleden.

Ed Stetzer, directeur van het onderzoeksinstituut Billy Graham Center (BCC) aan Wheaton College, zegt dat het wantrouwen bij veel evangelicals jegens de reguliere media hun voorliefde voor samenzweringstheorieën voedt. Uit een onderzoek van BCC in 2018 blijkt dat 46 procent van de evangelicals de sterke overtuiging hebben dat de grote media vooral nepnieuws brengen. Bij evangelicals die minstens een keer per week naar de kerk gaan, ligt dat zelfs op 77 procent.

„Er is een enorm wantrouwen jegens de grote media”, zegt Stetzer. „Dat is lang niet altijd terecht. Maar het feit dat ze beheerst worden door vooral progressieve journalisten, draagt daar wel aan bij.” Daarnaast is volgens hem van invloed dat de media vooral de boodschappers zijn van de libertijnse moraal en dat de wetenschap een steeds duidelijker anti-christelijke houding aanneemt. „Dat alles leidt ertoe dat mensen de berichtgeving in krant, radio en televisie niet meer geloven, de wetenschap wantrouwen en op zoek gaan naar de ‘echte’ waarheid. Op die bodem schiet een complottheorie diep wortel.” Moderne media versterken dat volgens hem nog eens. „Via internet kan iedereen een andere waarheid bij elkaar sprokkelen.”

Het christelijk magazine Christianity Today waarschuwde afgelopen donderdag in een uitgebreid artikel voor de beweging. Columniste Bonnie Kristian noemt QAnon een „wolf in wolfsklederen, een extreem gevaarlijk dier.”

De vooraanstaande evangelicale opinieleider Albert Mohler ging de achterliggende week in zijn dagelijks radiocommentaar uitgebreid in op het gevaar van QAnon voor de kerken. Hij waarschuwt dat QAnon een gevaarlijke pseudo-religie is waarvan de trekken vergelijkbaar zijn het de gnostiek, een syncretistische ketterij uit de vroege kerk. Die sprak ook over geheimen die slechts aan ingewijden geopenbaard werden.

Mohler wil het zo eenvoudig mogelijk zeggen: „Het christendom heeft niets te maken met een geheime waarheid. Het heeft alles te maken met een openbaar Evangelie. Christenen hebben geen geheime overtuigingen die ze verbergen voor de wereld,” aldus Mohler. „We zijn niet gered omdat we tot geheime kennis zijn gekomen. Nee, de Bijbel zelf verklaart dat God Zich daadwerkelijk aan iedereen heeft geopenbaard. Romeinen 1 is daar heel duidelijk over.” Hij wijst er op dat Petrus zegt dat de gelovigen geen kunstig verdichte fabelen navolgen.

In zijn commentaar noemt Mohler de QAnon-theorie „een intellectueel konijnenhol waar men slechts met grote moeite nog uit kan komen.” Hij waarschuwt christenen om niet met deze beweging mee te gaan. „Het Bijbelse wereldbeeld is gebaseerd om verifieerbare kennis en haar bewijs.” Daar ontbreekt het volgens hem QAnon aan. „Bijbels christendom is onverenigbaar met deze geheimzinnige theorie.”

President Trump, die in november Mohlers stem krijgt, moet daarom volgens hem snel en duidelijk afstand van deze beweging nemen. „Net zo duidelijk als vice-president Pence dat heeft gedaan.”

