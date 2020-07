Conservatieve Andrzesj Duda herkozen in Poolse verkiezingen

De Poolse president Andrzesj Duda is met een nipte voorsprong op zijn liberale uitdager Rafal Trzaskowsi herkozen als Poolse leider. Duda, die de eerste ronde van de presidentsverkiezingen eind juni ruim won, is er zondag ternauwernood in geslaagd de burgemeester van Warschau, Trzaskowski, de baas te blijven met net iets meer dan de helft van de stemmen. Hij kreeg ruim 51 procent van de stemmen, Trzaskowski bijna 49 procent, zo heeft de Poolse kiesraad gemeld.

De opkomst in deze stembusgang was met meer dan 68 procent van de stemgerechtigden voor Poolse begrippen erg hoog. Het land van ruim 38 miljoen inwoners moest een keuze maken tussen het conservatieve nationalistische beleid van Duda van de partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) en de liberale pro-Europese Trzaskowski, die de kandidaat was van het Burgerplatform.

Duda kreeg in de eerste ronde 43,5 van de stemmen en Trzaskowski ruim 30 procent. Sommige waarnemers voorspelden dat Duda met gemak zou winnen omdat het beleid van zijn regering bij de uitbraak van het coronavirus in de ogen van Polen goed is geweest. Maar de tweede rond is het op een nek-aan-nekrace uitgelopen.