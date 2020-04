Conservatief betekent in Israël iets anders dan in West-Europa

De conservatieven in Israël zijn niet als West-Europese conservatieven: ze willen juist verandering. Vooral in de rechterlijke macht. Dat wordt door critici gezien als een aanval op democratie.

Ayelet Shaked is een modern ogende 43-jarige vrouw. Ze was de Israëlische minister van Justitie en ze is Knessetlid van de politieke alliantie Yamina (”Naar rechts”). Het huidige politieke stelsel bevalt haar niet. Er moet volgens haar „een democratische en juridische revolutie” plaatsvinden.

Eerst even iets over de achtergrond. Politieke waarnemers zeggen dat Israëliërs in twee groepen kunnen worden verdeeld: de conservatieven en de liberaal-democraten. De conservatieven mogen we niet verwarren met West-Europese conservatieven. De Israëlische conservatieven willen verandering; de liberaal-democraten niet.

De liberaal-democraten willen dat de machtsbalans tussen het parlement (de Knesset, de wetgevende macht), het kabinet (de uitvoerende macht) en justitie (de rechterlijke macht) blijft gehandhaafd. De conservatieven vinden dat de rechterlijke macht, vooral het Hooggerechtshof („de niet-gekozen rechters”), te veel te vertellen heeft. Het parlement en het door het parlement gesteunde kabinet moeten meer macht krijgen. Daarom is volgens Shaked een „hervorming van het justitieel systeem” nodig.

Dit verschil van mening is de belangrijkste reden dat Israël nog geen regering heeft. Blauw-Wit van Benny Gantz is het oneens met de verandering die Likud en andere rechtse partijen willen doorvoeren. Blauw-Wit krijgt weliswaar het ministerie van Justitie, maar Likud –van de van corruptie verdachte premier Benjamin Netanyahu– wil het vetorecht houden. In The Jerusalem Post dreigde Ayelet Shaked zelfs dat Yamina niet tot de regering toe zal treden als die haar wensen, waaronder de rechtshervorming, niet uit wil voeren.

Een deel van de Israëliërs is verontrust over de pogingen van rechts om de rechterlijke macht in te perken. „Wat we nu zien in de coalitieonderhandelingen is dat Netanyahu een vetorecht krijgt over elke benoeming van een senior persoon in het rechtssysteem”, zegt Arbeiderspartij Knessetlid Merav Michaeli. „Hoe kun je iemand die terechtstaat voor corruptie het vetorecht geven over de benoeming van rechters, de procureur-generaal en het hoofd van de politie? Dit is zó gevaarlijk.”

Oud-premier en oud-legerleider Ehud Barak zegt dat Netanyahu de laatste politiechef en procureur-generaal persoonlijk uitkoos. Tegenvaller voor de premier was dat zij trouw bleven aan hun rol, want ze bevalen toch een aanklacht tegen hem aan. Barak gelooft dat er een aanval op de democratie plaatsvindt. „Het is een georganiseerde, systematische poging de Knesset en de rechterlijke macht te verzwakken en hun macht onder de uitvoerende macht te plaatsen.”

Barak blijft optimistisch. De ultra-nationalistische beweging, met haar vermeende vijanden van buitenaf en de verraders van binnenuit, staat aan de verkeerde kant van de nationale trots. Israël heeft veel bereikt dankzij de getalenteerde jonge mensen en de hightechindustrie. „Het zal tijd kosten en misschien wordt het zelfs erger. Op een zeker moment zal het volk ontwaken en de leiders stoppen, als die zelf niet stoppen.”