Congreslid VS gewond door schietpartij

Een lid van het Amerikaanse Congres is tijdens een honkbaltraining woensdagochtend neergeschoten. Ook vier anderen raakten gewond door de schietpartij in de plaats Alexandria in de staat Virginia, aldus Amerikaanse media.

Het gaat om de Republikein Steve Scalise die binnen de fractie verantwoordelijk is voor de discipline tijdens bijvoorbeeld stemmingen, de zogenoemde whip. De schietpartij was tijdens de training van een honkbalteam van de Republikeinse partij. Er waren zeker vijftien parlementsleden en een onbekend aantal politiemensen van de parlementsbewaking bij die training.

Nadat de schutter het vuur had geopend, schoten politiemensen terug.De dader is daarbij neergeschoten en aangehouden. Onder de gewonden zijn twee beveiligers.

Een ander Congreslid dat bij de schietpartij was, Mo Brooks, verklaarde voor Amerikaanse media dat Scalise in de heup werd geraakt en geen levensbedreigende verwondingen had. De schutter zou het vuur hebben geopend met een semi-automatisch wapen. Brooks telde vijftig tot honderd schoten.