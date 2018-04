Congreslid stapt op na #MeToo-kwestie

Een Amerikaans Congreslid, dat door een oud-medewerkster beschuldigd werd van onder meer seksuele intimidatie, legt per direct zijn functie neer. December vorig jaar werd bekend dat de Republikeinse afgevaardigde uit de staat Texas overheidsgeld had gebruikt om de zaak in 2014 te schikken.

Blake Farenthold maakte zijn aftreden vrijdag bekend, meldt onder meer CNN. Het Republikeinse comité dat kandidaten selecteert voor een plek in het Huis van Afgevaardigden heeft het bedrag teruggevraagd dat Farenthold de oud-medewerkster heeft betaald. Het zou gaan om 84.000 dollar, omgerekend bijna 70.000 euro.

De ethische commissie van het Huis was eind vorig jaar een onderzoek begonnen naar de beschuldigingen aan zijn adres. Farenthold had al aangekondigd na zijn termijn te stoppen, maar vindt het bij nader inzien beter om per direct op te stappen.