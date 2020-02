Congreslid ontkent dat hij Assange namens Trump gratie aanbood

Het voormalige Amerikaanse congreslid Dana Rohrabacher ontkent dat hij WikiLeaks-oprichter Julian Assange namens president Donald Trump gratie heeft aangeboden. Hij zou dat volgens de verdediging van Assange hebben aangeboden in ruil voor een verklaring van Assange dat Rusland niets te maken had met de publicatie van e-mails van de Democratische partij.

„Ik heb Julian Assange nog nooit iets aangeboden namens de president omdat ik nog nooit met de president over dit onderwerp heb gesproken”, zegt Rohrabacher in een verklaring.

Assanges advocaat, Edward Fitzgerald, wees woensdag voor de rechtbank in Londen naar een getuigenverklaring over Rohrabacher, die Assange in 2017 had bezocht. In die verklaring staat dat het voormalige congreslid had gezegd dat hij door de president was gestuurd om gratie te verlenen.

Een woordvoerster van het Witte Huis heeft de bewering eerder ook ontkend.

Assange (48) bracht zeven jaar door in de ambassade van Ecuador in Londen voordat hij er in april uit werd gehaald. Hij wordt in de Verenigde Staten gezocht voor achttien aanklachten, waaronder samenzwering om overheidscomputers te hacken en overtreding van een spionagewet. Hij kon tientallen jaren in de gevangenis belanden als hij daar wordt veroordeeld.