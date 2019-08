Congresleden geschokt na aanslag El Paso

Ook prominenten uit de Amerikaanse politiek hebben gereageerd op de dodelijke schietpartij in El Paso, waarbij 20 doden en 26 gewonden vielen.

„Het hele land is geschokt door het zinloze geweld in El Paso. De gebeden van mijn vrouw Elaine en ik gaan uit naar de slachtoffers van dit verschrikkelijke geweld, hun families en vrienden en de dappere eerste hulpverleners die hun leven hebben gewaagd”, aldus Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat.

Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, pleitte net als veel partijgenoten voor aanscherping van de Amerikaanse wapenwetten: „De situatie in El Paso is hartverscheurend. We zijn de hulpverleners ter plaatse zeer dankbaar. Ik bid voor de slachtoffers, de overlevenden en hun families. We moeten actie ondernemen om een einde te maken aan het wapengeweld in Amerika”.

Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, pleitte eveneens voor strengere wapenwetten: „Te veel families in te veel gemeenschappen zijn gedwongen om de verschrikkingen van wapengeweld te doorstaan. Genoeg is genoeg. De passiviteit van de Republikeinen in de Senaat ontkent onze plechtige plicht om onschuldige mannen, vrouwen en kinderen te beschermen en deze epidemie voor eens en voor altijd te beëindigen”.