Congres wil besluit Trump over Syrië herroepen

In beide huizen van het Amerikaanse Congres is een gezamenlijke resolutie aangenomen die het besluit van president Donald Trump om de Amerikaanse troepen uit Syrië weg te halen te herroepen. De president besloot vorige week de Amerikaanse troepen weg te halen uit het land.

Daarop besloot De Turkse president Recep Tayyip Erdogan het leger de vrije hand te geven om Koerdische milities te bevechten in Noord-Syrië. Die milities hebben de VS geholpen met het verdrijven van terreurorganisatie IS in die regio.

Trump heeft de Democratische en Republikeinse partijleiders uit beide kamers van het congres woensdag uitgenodigd voor overleg over de situatie in Syrië.