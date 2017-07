Congres VS wil nieuwe sancties tegen Rusland

Partijen in het Amerikaanse Congres zijn het eens geworden over wetgeving die nieuwe sancties tegen Rusland mogelijk maakt en bestaande sancties in stand houdt. Ze gaan daarmee in tegen de wens van president Donald Trump.

De wetgeving maakt het voor Trump vrijwel onmogelijk sancties uit te stellen of helemaal op te heffen als hij dat nodig vindt. Dat de Republikeinen hun ‘eigen’ president daarmee aan banden leggen, wordt zondag door Amerikaanse media als „opmerkelijk” omschreven.

De partijen willen Rusland straffen voor de vermeende inmenging in de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Trump kan de wetgeving tegenhouden met een veto maar dat wilde hij juist vermijden.

Het Congres wil Moskou met de sancties ook straffen voor de annexatie van de Krim, de militaire activiteiten in het oosten van Oekraïne en het schenden van mensenrechten. „Een bijna unaniem Congres is klaar om president Poetin een duidelijke boodschap te sturen namens het Amerikaanse volk en onze bondgenoten”, aldus de Democraat Benjamin Cardin. „En we hebben president Trump nodig om de boodschap over te brengen.”

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Maar twee functionarissen verklaarden zich niet te kunnen voorstellen dat Trump een veto zou uitspreken. Rusland noemt de sancties „hoogst negatief”.