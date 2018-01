Congres VS beëindigt sluiting overheid

Met de handtekening van president Trump is na drie dagen een einde gekomen aan de sluiting van Amerikaanse overheidsinstanties. De Amerikaanse Senaat stemde maandag met 81 tegen 18 stemmen voor de wettelijke maatregel die tot 8 februari de financiering van de overheidsinstanties garandeert. Het Huis van Afgevaardigden gaf ook snel zijn goedkeuring met 266 stemmen voor en 150 tegen.

De president heeft vervolgens zijn handtekening onder de wet gezet. „Ik ben blij dat de Democraten in het Congres weer bij zinnen zijn gekomen”, liet Trump weten. „We zullen echter alleen een akkoord voor de lange termijn over immigratie sluiten als dat in het belang van het land is.”

Daarmee is voor de regering een einde gekomen aan de ‘shutdown’, die drie dagen heeft geduurd. Dinsdag kunnen alle ambtenaren weer aan de slag.

Het wetsvoorstel omvat onder meer een verlenging van het zogenoemde Children’s Health Insurance Program (CHIP) voor zes jaar. Daarmee is de onzekerheid over deze gezondheidsverzekering van kinderen uit arme gezinnen voorbij.

Een akkoord over de immigratiewetgeving is er niet gesloten, maar over het onderwerp zal een groter debat volgen. De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, liet via Twitter weten dat hij verwachtte genoeg stemmen te hebben voor een akkoord over de zogenoemde DACA-regeling. Deze beschermt zo ’n 800.000 buitenlanders die als kind illegaal naar de VS kwamen en volledig zijn ingeburgerd. Trump kondigde afgelopen najaar aan dat hij de regeling wilde afschaffen.