De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn akkoord gegaan met een staatsbegroting ter grootte van 1,3 biljoen dollar (1,05 biljoen euro). Met dit besluit wordt voorkomen dat er een nieuwe ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid komt.

De begroting loopt tot en met 30 september 2018. Dat is de dag dat traditioneel het Amerikaanse fiscale jaar eindigt. In het budget is voor de komende maanden extra geld gereserveerd voor defensie. De Senaat stemde met 65 tegen 32 voor de begroting.