Congres vordert documenten vicepresident Pence

De Democraten in het Amerikaanse Congres hebben vicepresident Mike Pence opgeroepen om alle documenten, e-mails en opnames met betrekking tot het beleid van de regering ten aanzien van Oekraïne vrij te geven. Als de informatie op 15 oktober nog niet beschikbaar is, zal het worden gezien als een belemmering voor het onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door president Donald Trump, aldus de voorzitters van de drie onderzoekscommissies vrijdag.

Doel van de vordering is de rol van de vicepresident en zijn personeel in de omgang met Oekraïne sinds het begin van dit jaar te verduidelijken. De Democraten zijn vorige week begonnen met de voorbereidingen voor een aanklacht tegen Trump over de Oekraïense kwestie.

Trump is onder druk komen te staan nadat bekend werd dat hij de Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter. Biden is een politieke rivaal van Trump die hoopt het tegen hem op te nemen bij de presidentverkiezingen in 2020.

Donderdag zei Trump eraan te denken ook China te vragen een corruptieonderzoek naar Biden in te stellen. De Democraten zien dat als een poging van Trump om de verkiezingen van volgend jaar te winnen met de hulp van een buitenlandse regering.