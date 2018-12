Congres steunt gevangeniswet massaal

Het Amerikaans Congres heeft met grote meerderheid gestemd voor de nieuwe gevangeniswet. Na de Senaat ging donderdag ook het Huis van Afgevaardigden in grote meerderheid akkoord met de voorgenomen hervorming van het gevangeniswezen. Liefst 358 gedelegeerden stemmen voor, slechts 36 tegen.

Het wetsontwerp gaat nu naar president Donald Trump ter ondertekening. Hij is zelf ook een groot voorstander van deze aanpassing. Als de zogenoemde First Step Act van kracht wordt, kunnen tal van gedetineerden strafvermindering tegemoetzien of omzetting in huisarrest.

Personen die voor het eerst een strafbaar feit plegen zonder dat er sprake is van geweld, bijvoorbeeld bij het bezit van een kleine hoeveelheid marihuana, krijgen voortaan niet langer een verplichte zware minimumstraf.