Congres presenteert sancties Turkije

Republikeinse parlementariërs in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden presenteren zelf een serie economische sancties tegen Turkije. De Republikeinen hebben er geen meerderheid, maar sancties tegen Turkije vanwege de inval in het noorden van Syrië kunnen op veel steun rekenen.

Veel leden van het Congres willen harde sancties. Ze willen verder gaan dan de door president Trump aangekondigde verhoging van tarieven op de import van Turks staal en het bevriezen van een belangrijke handelsovereenkomst tussen Washington en Ankara.

In het Congres is veel weerstand tegen de inval en tegen Trumps beleid dat hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden. De Turkse president roept al jaren dat hij ‘Koerdische terroristen’ langs de grens in Syrië wil aanvallen, maar de aanwezigheid van Amerikaanse militairen weerhield hem daarvan. Trump heeft eerder deze maand plotseling zijn militairen opdracht gegeven naar huis terug te keren, omdat volgens hem de Verenigde Staten er niets meer te zoeken hebben.

Amerikanen hielpen en trainden Koerdische milities die met succes zijn ingezet in de strijd tegen Islamitische Staat. De macht van de milities maakte het noordoosten feitelijk los van de rest van Syrië. Deze Koerdische ‘staat’ is een doorn in het oog van Erdogan.