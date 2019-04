Congres krijgt uitgebreider rapport te zien

Een selecte groep leden van het Amerikaanse Congres krijgt volgende week een samenvatting van het Mueller-rapport onder ogen, waarin beduidend minder feiten onzichtbaar zijn gemaakt, dan in de versie die donderdag is geopenbaard.

Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie in een brief aan de voorzitters van de justitiecommissies van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

Het onderzoek in de VS van speciaal aanklager Robert Mueller heeft volgens het 448 pagina’s tellende rapport geen aanwijzingen opgeleverd dat president Donald Trump of zijn campagneteam samenwerkten met Rusland tijdens de presidentsverkiezingen in 2016.

Volgens de minister heeft Mueller wel tien momenten opgesomd waarbij Trump mogelijk de rechtsgang tijdens het onderzoek heeft belemmerd. Maar Barr verklaarde dat hij bekijkt of daar daadwerkelijk sprake van was. Trump heeft zich volgens Barr niet bemoeid met welke passages onleesbaar zijn gemaakt. Hij wilde ook niet dat bepaalde informatie niet openbaar wordt.

In het rapport zijn tientallen pagina’s en passages onleesbaar gemaakt uit veiligheidsoverwegingen. Barr heeft met speciale kleurcodes aangegeven waarom bepaalde passages onleesbaar zijn gemaakt. Vaak om staatsgeheimen of onderzoeksmethodes te verhullen. Ook privacy van betrokkenen is een reden voor geheimhouding.

Mueller en zijn team onderzochten bijna twee jaar of er geheime afspraken bestonden tussen Moskou en het campagneteam van Donald Trump bij de vermeende Russische pogingen om via social media en het hacken van e-mails de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.