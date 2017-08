Congres belooft slachtoffers Harvey hulp

De Amerikaanse congresleden hebben de slachtoffers van de tropische storm Harvey, die Texas zwaar heeft getroffen, financiële hulp beloofd. Dat heeft de woordvoerster van Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, maandag laten weten.

Door het noodweer kwamen in de zuidelijk staat grote gebieden onder water te staan. In Houston moesten 30.000 mensen hun huis uit. „We zullen degenen die te lijden hebben gehad van deze verschrikkelijke catastrofe helpen. De eerste stap in dat proces is een formeel verzoek aan de regering om middelen”, schreef AshLee Strong namens Ryan in een e-mail.

President Donald Trump zei in het Witte Huis tegen verslaggevers dat het herstel van de aangerichte schade veel geld zal kosten en dat hij het er met het Congres over zal hebben. „Zoals jullie weten wordt het een erg dure geschiedenis.”

Trump brengt dinsdag een bezoek aan Texas. Hij zei te overwegen zaterdag nog een keer naar het rampgebied te gaan met een eventuele tussenstop in Louisiana, waar Harvey nu voor overvloedige regenval zorgt.