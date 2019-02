Congres akkoord met begroting, Trump dreigt met noodtoestand

Het Huis van Afgevaardigden in de VS is akkoord gegaan met een begrotingsvoorstel, waarin geld wordt uitgetrokken voor veiligheidsmaatregelen aan de grens. Daarin is de door president Trump zo gewenste 5,7 miljard dollar voor een grensmuur overigens niet opgenomen.

Een grote meerderheid van het Congres ging akkoord met de begroting, waarmee een nieuwe sluiting van overheidsinstanties, een shutdown, wordt voorkomen. Eerder op de dag had de Amerikaanse senaat al ingestemd. Het voorstel gaat nu ter ondertekening naar het Witte Huis.

Trump heeft aangegeven dat hij zal tekenen, zodat een nieuwe shutdown wordt afgewend, maar heeft tevens gezegd dat hij actie zal ondernemen om het geld voor een muur bijeen te krijgen. Hij is bereid daartoe de noodtoestand uit te roepen.

Nancy Pelosi, voorzitter van het door Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden, heeft daarop aangekondigd alle wettelijke en juridische middelen te zullen aangrijpen om dit tegen te gaan.