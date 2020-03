Congolese krijgsheer Lubanga vrijgelaten na uitzitten straf

De Congolese krijgsheer Thomas Lubanga is vrijgelaten nadat hij zijn celstraf van veertien jaar heeft uitgezeten. Hij was in 2006 de eerste Congolees die werd vastgezet op verzoek van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

Lubanga werd in 2012 in Den Haag veroordeeld tot veertien jaar celstraf vanwege het inzetten van kindsoldaten die jonger waren dan vijftien jaar. Met het voorarrest erbij heeft hij nu zijn volledige straf uitgezeten. Na het hoger beroep, dat hij verloor, werd Lubanga naar Congo gebracht waar hij de rest van zijn straf uit moest zitten. De oud-politicus werd bij zijn vrijlating in Kinshasa toegejuicht door ongeveer honderd aanhangers.

De krijgsheer was de leider en oprichter van de politieke partij Unie van Congolese Patriotten. Tijdens een burgeroorlog aan het begin van deze eeuw in het oosten van de Democratische Republiek Congo leidde hij de militaire tak van zijn partij in gevechten met tegenstanders. De strijd ging veelal om het beheer van mijnen in het gebied.

In de regio Ituri is het nog altijd onrustig. Milities binden regelmatig de strijd aan met het regeringsleger en met elkaar. Sinds 2017 zijn meer dan 700 burgers gedood.