Congo: verliezer verkiezing naar rechter

De verslagen oppositieleider Martin Fayulu stapt naar het hooggerechtshof omdat hij de uitslag van de Congolese presidentsverkiezing niet accepteert. Er zou op grote schaal zijn gefraudeerd. De zakenman verwijst naar een onderzoek van zijn partij waaruit zou blijken dat hij meer dan 60 procent van de stemmen heeft gekregen.

De kiescommissie van de Democratische Republiek Congo riep donderdag Félix Tshisekedi uit tot winnaar van de stembusgang, die chaotische verliep. Het kamp van Fayulu zegt echter dat Tshisekedi in werkelijkheid is uitgekomen op slechts 19 procent. De invloedrijke Rooms-Katholieke Kerk, die tijdens de verkiezing een leger van 40.000 waarnemers op de been had, verwierp de officiële uitslag eveneens.

In de opiniepeilingen vooraf was Fayulu ook torenhoog favoriet om Joseph Kabila op te volgen. „Als je weet dat je gelijk hebt, kun je niet thuis blijven zitten”, lichtte Fayulu zijn actiebereidheid toe. Hij vroeg ook zijn supporters „op te staan”.