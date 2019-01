Congo na verkiezing zonder internet

De autoriteiten in de Democratische Republiek Congo hebben in de nasleep van de presidentsverkiezingen de toegang tot het internet in het land laten afsluiten. Ook wordt sms-verkeer geblokkeerd. Dat moet voorkomen dat onrust ontstaat over „fictieve” verkiezingsuitslagen die circuleren op sociale media, zegt een hoge adviseur van president Joseph Kabila tegen persbureau Reuters.

Inwoners van het land, dat ongeveer zestig keer zo groot is als Nederland, wachten nog op de uitslag van de chaotische presidentsverkiezing van zondag. Het internet ging maandag op zwart en ook Radio France Internationale (RFI) was plots niet meer te beluisteren. Die zender is in Congo een belangrijke bron van nieuws.

De voorlopige uitslag van de verkiezingen wordt op 6 januari verwacht. Kabila, die sinds 2001 aan de macht is, kan niet worden herkozen. Hij steunt de kandidatuur van oud-minister van Binnenlandse Zaken Emmanuel Ramazani Shadary.