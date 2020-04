Congo meldt sinds lange tijd nieuwe ebola-dode

Terwijl het coronavirus in de hele wereld om zich heen grijpt, is in Congo een man overleden aan ebola. Dat meldden de lokale autoriteiten vrijdag. De ebola-uitbraak leek net te zijn teruggedrongen, aangezien de laatste besmetting op 17 februari werd gemeld.

Ebola wordt verspreid via lichaamssappen en veroorzaakt koorts, bloedingen en diarree. Ook moeten slachtoffers vaak braken. De ziekte kostte sinds 2018 aan zeker 2200 Congolezen het leven. Wereldwijd gaat het in totaal om ruim 11.000 dodelijke slachtoffers.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevestigde de nieuwe ebola-dode vrijdag. „Helaas betekent dit dat de regering van Congo niet in staat is om, zoals gehoopt, een einde te maken aan deze uitbraak”, zei WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Het nieuwe geval betekent overigens niet per se dat een nieuwe grote ebola-uitbraak aanstaande is.