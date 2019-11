Congo hoopt op terugkeer verdwenen erfgoed

De Democratische Republiek Congo heeft vanaf zaterdag officieel een nieuwe museum voor het nationaal erfgoed. Het vervangt oude onderkomens waar tal van objecten onder slechte condities waren ondergebracht. Met de modernisering hoopt Congo dat de collectie kan worden uitgebreid met objecten die in de koloniale tijd uit het land zijn geroofd.

De verzameling van het nieuwe museum in de hoofdstad Kinshasa bevat duizenden voorwerpen die het leven en de cultuur uitbeelden. De bouw is met financiële hulp uit Zuid-Korea tot stand gekomen en zou ongeveer 22 miljoen dollar hebben gekost, meldt de BBC.

Westerse landen zijn vaak terughoudend met het repatriëren van items vanwege zorgen over de kwaliteit van de huisvesting, maar ook vanwege politieke instabiliteit.

Joseph Kabila, de voormalige leider van Congo, heeft eerder gezegd dat hij graag ziet dat Congolees erfgoed terugkeert uit België, de voormalige kolonisator. De blik is met name gericht op het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (bij Brussel), dat vorig jaar heropende na een jarenlange renovatie.